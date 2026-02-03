ह्वाइट हेभेन र सेब प्रिक्वार्टरफाइनलमा

काठमाडौं ।
ह्वाइट हेभेन र सेब दोश्रो ज्ञान संस्कार अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको ब्वाइजमा सोमबार प्रिक्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । सामाखुशीस्थित आयोजक ज्ञान संस्कार इन्टरनेसनल स्कुलको कोर्टमा ह्वाइट हेभेनले रिलायन्स पब्लिकलाई २८–२२ तथा सेबले जेबी स्कुललाई २७–२६ ले पराजित गरे । यि दुईको भेट प्रिक्वाटरफाइनलमा हुनेछ ।
अन्य प्रिक्वार्टरफाइनल ग्रिनल्यान्ड र स्किब्स, भ्याली पब्लिक र राजन मेमोरियल, ज्ञान संस्कार र पारामाउन्ट एकेडेमी, ल्यान्डमार्क एकेडेमी र किङडम हिमालयन, ड्याफोडिल र काठमाडौं इङलिस स्कुल, न्युटन र ग्रिनफिल्ड तथा हिमशिला र जेबी स्कुलबीच हुनेछ । गल्र्समा भने क्वार्टरफाइनल समीकरण तयार भएको छ । क्वाटरफाइनलमा ग्रिनल्यान्डले न्युटन, बागमतीले क्यान्भास बसन्त ऋतु, भ्याली पब्लिकले टीआईए र फेरिल्यान्डले काठमाडौं भ्याली विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् ।
