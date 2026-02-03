एसियाडको विषयमा अन्तरक्रिया

काठमाडौं ।
जापानमा आयोजना हुने २०औँ एसियाली खेलकुदलाई लक्षित गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले खेलकुद पत्रकारहरूसँग अर्थपूर्ण अन्तरक्रिया गरेको छ ।
सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक भवनमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आगामी सेप्टेम्बर १९ देखि अक्टोबर ४ सम्म हुने प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई उपलब्धिमुलक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोजनाका लागि समय नजिकिंदै गर्दा तयारीलाई थप व्यापक र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने चुनौती औंल्याउँदै श्रेष्ठले सहभागी केही खेलाडीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकिएको र टोलीको तयारीमा कमिटीले हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
यस पटकको तयारीमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिकालाई विशेष महत्व दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले खेल र खेलाडीका सूचनाहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विशेष संयन्त्र निर्माण गरिने आश्वासन दिए ।
उनले पत्रकारहरूबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा राख्दै खेलकुदको प्रचारप्रसारले खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकारहरूले पनि एसियाली खेलकुदको तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्ना तर्फबाट विभिन्न जिज्ञासा र सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । जसले खेल प्रशासन र मिडियाबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने संकेत गरेको छ ।
