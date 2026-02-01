नाट मिस एअर होस्टेस सिजन–३ को उपाधि रितिका सुनारलाई, यति एयरलाइन्समा ‘केबिन क्रु’ को अवसर

काठमाडौँ।
मिस एअरहोस्टेस इन्टरनेशनल सिजन – ३ को उपाधि रितिका सुनारले हात पार्न सफल भएकी छन्। नर्दन लाइट एकेडेमी अफ एभिएसन एन्ड टेक्नोलोजी (नाट)ले काठमाडौँको राष्ट्रिय नाचघर, जमलमा आयोजना गरेको प्रतियोगिताको ग्रान्ड फिनालेबाट सुनारले अन्य प्रतियोगिलाई पछि पार्दै उपाधि जित्न सफल भएकी हुन्।
यति एयरलाइन्सले मुख्य प्रायोजन गरेको कार्यक्रममा विजेता सुनारलाई उपाधिसँगै यति एयरलाइन्समा ‘केबिन क्रु’ पदमा रोजगारीको अवसर प्रदान गरिएको छ। उनलाई उक्त अवसरको औपचारिक घोषणा तथा नियुक्ति पत्र यति एयरलाइन्सका प्रमुख सुरक्षा अधिकृत सन्त प्रजापतिले प्रदान गरेका थिए। रितिका सुनार यस सिजनकी विजेता घोषित हुँदै मोस्ट ट्यालेन्ट उपाधि पनि जित्न सफल भइन्।
प्रतियोगितामा शर्मिला कुमारी प्रथम उपविजेता घोषित हुँदै सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व उपाधि प्राप्त गर्न सफल भइन् भने एस्थर मटे दोस्रो उपविजेता बन्दै दर्शक छनोट पुरस्कार तथा सर्वोत्कृष्ट क्याटवाक उपाधि जित्न सफल भइन्।
त्यसैगरी रितु चौधरीले सर्वाधिक लोकप्रिय तथा मल्टिमिडिया छनोट पुरस्कार दुवै उपाधि जितिन्। सुजाता जमकटेलले सर्वोत्कृष्ट शारीरिक बनावट र परिमा गुरुङले सर्वोत्कृष्ट फोटोजेनिक उपाधि प्राप्त गरिन्।
कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूलाई फेसन कोरियोग्राफर तथा पर्सनालिटी ट्रेनर लभिन अन्सारीद्वारा केबिन क्रु पेशासँग सम्बन्धित शिष्टाचार, प्रस्तुति कला, क्याटवाक, ग्रुमिङ तथा व्यावसायिक व्यक्तित्व विकाससम्बन्धी सघन प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत सुधन सुबेदी रहेका थिए। निर्णायक मण्डलमा समर्पण जंग कार्की (मिस्टर नेपाल २०२३ तथा बुद्ध एयरका पाइलट), ईभा जैसवाल (इथिहाड एयरव्यजकी अन्तर्राष्ट्रिय केबिन क्रु), अनिता खड्का (अन्तर्राष्ट्रिय पेजेन्ट विजेता तथा मनोवैज्ञानिक) र रचना सुनार (यति एयरलाइन्सकी प्रमुख केबिन क्रु) रहेका थिए।
नाटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर पाण्डेले प्रतियोगिताले युवतीहरूलाई व्यावसायिक उड्डयन क्षेत्रमा प्रवेशका लागि सक्षम बनाउने उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा गरेको बताउँदै सहभागी, निर्णायक तथा सहकार्य गर्ने सम्पूर्ण संस्थाहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
नाटले काठमाडौँको बानेश्वरमा बेलायतको प्रतिष्ठित प्राविधिक शिक्षण संस्था सिटि एण्ड गिल्डसको सम्बन्धनमा एयर होस्टेस तथा एयरपोर्ट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। नाट नेपालमै यस्तो स्तरको एभिएसन शिक्षा प्रदान गर्ने अग्रडी संस्था हो।
नाटले एयर होस्टेसका लागि ३६० घण्टा क्रेडिट आवर र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङतर्फ लेभल–२ डिप्लोमा (४०० घण्टा क्रेडिट आवर) को कोर्स सञ्चालन गर्दै आएको छ। कक्षा १२ उत्तीर्ण वा परीक्षा दिई बसेका विद्यार्थीले तालिम पूरा गरेपछि नेपाल तथा विदेशका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बायुसेवा कम्पनीहरूमा रोजगारी अवसर पाउने नाटले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया