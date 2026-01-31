कांग्रेसले युवालाई नेपालमै रोजगारी दिने प्रतिबद्धता : कांग्रेस सभापति थापा

काठमाडौँ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले कांग्रेसको कार्यकालमा नेपाली युवाहरू विदेश जान नपर्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ मा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरिने र युवालाई स्वदेशमै काम उपलब्ध गराइने बताए ।
थापाले काठमाडौँका फुटपाथमा व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको भविष्य सुरक्षित गरिने उल्लेख गर्दै कसैको बाँच्ने आधार नखोसिने स्पष्ट पारे । उनले काठमाडौँमा फुटपाथ मजदुरहरूको गाँस खोसिने अवस्था आउन नदिइने बताए ।
