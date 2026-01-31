स्पेनमा कानुनीकरणको मौका, तर राहदानी नबन्दा नेपाली आप्रवासी तनावमा

काठमाडौं । 

स्पेन सरकारले कागजातविहीन आप्रवासीलाई कानुनी हैसियत दिने तयारी गरेसँगै त्यहाँ रहेका हजारौं नेपालीमा आशा बढेको छ । तर, नेपाली दूतावास म्याड्रिडबाट समयमै राहदानी नबन्दा धेरै नेपाली उक्त अवसर गुम्ने डरमा छन् ।

सीमित जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताका कारण दूतावासले हप्तामा सीमित संख्यामा मात्र राहदानी सेवा दिँदा एपोइन्टमेन्ट पाउनै मुस्किल भएको गुनासो छ ।

एनआरएनए स्पेनले सबैलाई फारम भर्न पाउने व्यवस्था र विशेष टोली खटाएर घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । समयमै राहदानी नबने हजारौं नेपाली स्पेनको कानुनीकरण प्रक्रियाबाट बञ्चित हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com