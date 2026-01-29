खुम्बु ल्होसार कप फुटबल हुने

काठमाडौं ।
महेन्द्र ज्योति पूर्व विद्यार्थी मञ्च, फराकको आयोजनामा १५ औं खुम्बु ल्होसार कप फुटबल प्रतियोगिता माघ २४ गतेदेखि हुने भएको छ ।
प्रतियोगितामा आयोजकको १ सहित ८ टोलीको सहभागिता रहने आयोजक मञ्चका महासचिव पेम्बा छिरी शेर्पाले जनाए । नयाँ वर्ष ग्याल्बो ल्होसार में त लो २१५३ को पावन अवसरमा हुन लागेको प्रतियोगिताको विजेताले १ लाख ५० हजार नगद प्राप्त गर्नेछ ।
यस्तै, दोस्रो र तेस्रोले क्रमशः ८० हजार र ४० हजार नगद प्राप्त गर्ने आयोजक मञ्चका उपाध्यक्ष फुरी शेर्पाले बताए । विधागत उत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद पुरस्कारसहित गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिने छ ।
प्रतिक्रिया