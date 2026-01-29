नागरिक दैनिकमा भएको तालाबन्दीप्रति मिडिया एलाइन्सको गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौं ।

मिडिया एलाइन्स नेपालले बुधबार नेपाली सञ्चार क्षेत्रको अग्रणीमध्येको एक सञ्चार गृह नेपाल रिपब्लिक मिडिया(नागरिक दैनिक) मा गरिएको तालाबन्दीप्रति गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको जनाएको छ ।

मिडिया एलाइन्सले पत्रकार महासंघजस्तो जिम्मेवार संस्थाबाट भएको तालाबन्दीको कार्यले आफूहरूलाई आश्चर्यमा पारेको र यस्तो कार्य सह्य नहुने जनाएको छ ।

‘प्रचलित कानुन तथा संवैधानिक व्यवस्थासमेतको बर्खिलाप हुनेगरी कुनै पनि पत्रपत्रिकाको प्रकाशनमा प्रत्यक्ष अवरोध पु¥याउने मनसायसहित भए गरिएका यस्ता कार्यहरू कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने भएको हुँदा यस संस्था त्यस्ता कार्यहरूको भत्र्सना गर्दछ ।’ – एलाइन्सले भनेको छ ।

मिडिया एलाइन्सले कुनै पनि विवादहरूको अन्तिम समाधान कानुनी प्रक्रियाबाट नै हुने भएकोले अनावश्यक दबाब सिर्जनाका लागि अन्य तरिकाले गरिने सबै कार्यहरू तथा सोबाट सञ्चार गृह सञ्चालक÷प्रकाशक र सञ्चार गृहको ख्यातिमा पर्ने हानि सम्झाउँदै भनेको छ, ‘विवादको शान्तिपूर्ण र कानुनी समाधान नै अन्तिम तथा उपयुक्त मार्ग भएको हुँदा विधिको शासनलाई उच्च सम्मान गर्दै सोअनुसार अघि बढ्न पनि पत्रकार महासंघलाई आग्रह गर्दछांै ।’

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com