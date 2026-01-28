‘नेता होइन, छोराका रूपमा आएको हुँ’- गगन थापा

सर्लाही ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार गगनकुमार थापाले निर्वाचित सांसद प्रत्यक्ष रूपमा मतदातासँग जोडिनुपर्ने बताएका छन् ।
धनकौलमा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा उनले सर्लाहीमै सांसद सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सर्लाहीवासीको आग्रहपछि उम्मेदवारी दिएको उल्लेख गर्दै उनले मतदाताले दिएको विश्वासको सम्मान गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बहुजन पार्टीका उम्मेदवारसहित गोडैता नगरपालिकाका विभिन्न वडाध्यक्ष र नेता–कार्यकर्ताहरू नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।
