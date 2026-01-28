आज राष्ट्रिय सभाको बैठक सिंहदरबारमा बस्दै

काठमाडौँ ।

सङ्घीय संसदअन्तर्गत आज राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ । बैठक दिउँसो सवा १ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ ।

बैठकमा शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्ने कार्यक्रम छ ।

विशेष समयमा राजनीतिक दलहरूलाई बोल्नका लागि समय उपलब्ध गराइनेछ ।

