पीएलएका शीर्ष जेनरल हटाइएपछि चीनको सेनाभित्र शक्ति सङ्घर्ष चर्कियो, ताइवान रणनीतिमा असर पर्ने आशंका

काठमाडौँ ।
चीनको जनमुक्ति सेना (पीएलए) का वरिष्ठ अधिकारीहरू यतिबेला गहिरो अन्योलमा देखिएका छन्। केही दिनअघि पीएलएका वरिष्ठतम जेनरल जाङ योशिया र अर्का प्रभावशाली सैन्य अधिकारी जेनरल लिउ जेन्लीलाई पदबाट हटाइएपछि सेनाभित्र शक्ति सङ्घर्ष चर्किएको संकेत देखिएको छ।
यस घटनापछि चीनको आन्तरिक सैन्य राजनीतिले ताइवानसहित अन्य क्षेत्रीय द्वन्द्वमा युद्ध गर्न सक्ने क्षमतामा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार शीर्ष तहमा भएको यस्तो हेरफेरले कमाण्ड संरचना, निर्णय प्रक्रिया र सैन्य तयारीमा अस्थिरता ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।
७५ वर्षीय जेनरल जाङ योशिया केन्द्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) का उपाध्यक्ष थिए। सीएमसी चीनका राष्ट्रपति तथा कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी जिन्पिङकै नेतृत्वमा रहेको शक्तिशाली निकाय हो, जसअन्तर्गत सम्पूर्ण चिनियाँ सेना सञ्चालन हुन्छ। सीएमसीमा जाङको भूमिकालाई अत्यन्त प्रभावशाली मानिँदै आएको थियो।
उच्च तहका जेनरलहरूलाई अचानक हटाइनुले पीएलएभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि, विश्वासको संकट र शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल भएको संकेत गर्ने विश्लेषण गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले ताइवान, दक्षिण चीन सागर र अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा चीनको रणनीतिक निर्णयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने चिन्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि व्यक्त हुन थालेको छ।
प्रतिक्रिया