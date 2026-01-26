निर्वाचन सुरक्षामा कुनै कमजोरी सह्य हुँदैन : सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल

काठमाडौँ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षामा कुनै पनि प्रकारको कमी–कमजोरी नगरी उच्च सतर्कताका साथ खटिन निर्देशन दिएका छन्।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालयमा माघ ११ गतेदेखि विभिन्न कार्यालयमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिँदै महानिरीक्षक अर्यालले निर्वाचन लक्षित सुरक्षा कारबाहीलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गरी भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन जोड दिए।
उनले कमजोर कमान्ड, लापरवाही वा गल्ती गर्ने कमान्डरमाथि तत्काल कारबाही गरिने स्पष्ट पार्दै सबै कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ व्यावसायिक ढंगले काम गर्न निर्देशन दिए। पदीय जिम्मेवारीमा खटिँदा बदमासी वा अनुशासनहीनता देखिए कडाइका साथ कारबाही हुने चेतावनी पनि उनले दिए।
महानिरीक्षक अर्यालले निर्वाचन सफल बनाउन मातहतका सबै कर्मचारीलाई निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्दै परिचालित हुन निर्देशन दिँदै संगठनको सोच र नीतिअनुसार आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा थप सक्रिय हुन आग्रह गरे।
त्यसैगरी उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गरी भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताका साथ कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए। सीमामा खटिएका इकाइहरूलाई अझ सक्रिय भई गस्ती, पेट्रोलिङ तथा अन्य अपरेशनल गतिविधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न समेत उनले निर्देशन दिएका छन्।
