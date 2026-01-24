काठमाडौं फर्किए बालेन

विराटनगर ।
आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावी अभियानका लागि झापा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) काठमाडौं फर्किएका छन् ।
साँझ उनी विराटनगर विमानस्थलबाट काठमाडौंतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । काठमाडौं फर्कनुअघि उनले विमानस्थलनजिकैको एउटा होटेलमा पार्टीका तर्फबाट मोरङका उमेदवार र प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए ।
त्यसअघि, पाथीभरा दर्शन गरेर ताप्लेजुङबाट बालेन धनकुटा पुगेका थिए । त्यसपछि विराटनगर आएका थिए । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर–५ बाट उमदेवारी दर्ता गराउन उनी यता आएका थिए ।
