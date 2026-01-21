खोटाङबाट १५ उम्मेदवार, महिला शुन्य : पुरानै दलबीच प्रतिस्पर्धा

खोटाङ ।
आगामी फागुन–२१ गतेको लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि खोटाङमा १५ जनाको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा महिला उम्मेदवार शुन्य रहेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा कुनै पनि दल तथा स्वतन्त्रतर्फबाट महिला उम्मेदवार नभएका हुन् ।
जिल्लामा दुई जना स्वतन्त्रसहित १५ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत जिल्ला न्यायाधीश फणिन्द्रप्रसाद पराजुलीले जनाउनुभयो । १३ दलका तर्फबाट महिला उम्मेदवारलाई अघि नबढाएको पाईएको छ । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारमा पनि महिलालाई अपेक्षित स्थानमा नराखिएको दल निकट कार्यकर्ताहरु बताउँछन् ।
जिल्लाबाट नेपाली कांग्रेसका वीरकाजी राई, नेकपा एमालेका देवबिक्रम राई, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट डा. हरि रोका र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट रुद्र गिरीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । दिक्तेलबजारको जिल्ला अदालतस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट राकेश राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट दीपक तामाङ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सुनिल चाम्लिङले मनोनयन दर्ता गराउनुभएको छ ।
यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बाट चन्द्र बुढाथोकी ‘शैलेस’, नेपाल मदजुर किसान पार्टीबाट ध्यानप्रसाद ढकाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीबाट मिरेश राईको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । निर्वाचनको लागि मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन पार्टीबाट प्रयाग राई र मितेरी पार्टी नेपालबाट केशरमान चाम्लिङले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत पराजुलीले जनाउनुभयो ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाबाट डा.राजकुमार राई र तीलकचन्द्र राईले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको जनाइएको छ । स्वतन्त उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएका डा. राई नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेलगत्तै जिल्ला सभापतिमा पराजित हुनुभएको थियो ।
आगामी निर्वाचनका लागि जिल्लामा १ सय ३६ वटा मतदानस्थल तथा १ सय ९५ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । आगामी निर्वाचनका लागि खोटाङमा एक लाख ४७ हजार १ सय २० जना मतदाता कायम भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खोटाङका प्रमुख रविन मगरले बताउनुभयोे ।
जिल्लामा हुने यस वर्षको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पूरानै राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य रामकुमार राई ‘पासाङ’ बिजयी हुनुभएको थियो ।
२०७९ सालमा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले २४ हजार २ सय ७१ मत प्राप्त गरेको थियो । यस्तै, नेपाली कांग्रेसले १८ हजार ६ सय ७२, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ११ हजार ८ सय ४५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले तीन हजार ३६, जनता समाजवादी पार्टीले दुई हजार २ सय ४८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एक हजार ४ सय ९७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक हजार २ सय ५५ मत ल्याएको थियो ।
यो निर्वाचनमा थप नयाँ लगायतका दल तथा दुई स्वतन्त्र उम्मेदवार समेतले सहभागी जनाउने भएका छन् ।।
