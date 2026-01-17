सर्लाहीमा नेकपाको निर्णय, नारायणकाजी मधेस प्रस्थान

काठमाडौँ ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मधेस प्रदेशको सर्लाही जिल्लाका चार निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ।

पार्टीले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार सर्लाही क्षेत्र नम्बर ३ बाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र क्षेत्र नम्बर २ बाट महिन्द्र राय यादव प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार हुने भएका छन्। त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट शिवपुजन यादवका छोरा अभिनाष यादव र क्षेत्र नम्बर १ बाट सुरेश काफ्लेको नाम चर्चामा रहेको छ।

यस पटक नारायणकाजी श्रेष्ठ गोरखा छाडेर मधेस प्रदेशबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्। उनी २०७४ सालको निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट पराजित भएका थिए र हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्।

सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ मा महिन्द्र राय यादव र राजेन्द्र महतोबीच पुनः कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यादवले २०७९ सालको निर्वाचनमा यसै क्षेत्रमा महतोलाई पराजित गरेका थिए।

