भावी सरकारमा सञ्चारकर्मीको प्रतिनिधित्व आवश्यक : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ ।  

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले भावी सरकारमा मिडियाकर्मीको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ एसोसिएट प्रदेशको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले पत्रकारहरू हरेक क्षेत्रमा दक्ष भएकाले सरकारमा उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।

खरेलले आफ्नो २५ वर्षे पत्रकारिता अनुभवको आधारमा भने, “देशका १४ हजारभन्दा बढी पत्रकारमध्ये धेरैमा राष्ट्र नेतृत्व गर्ने क्षमता छ। म पनि जेनजी आन्दोलनले पत्रकारितालाई दिएको सम्मानका कारण मन्त्री भएको हुँ।” उनले आगामी निर्वाचनमा समाजका सबै वर्गबाट सहयोग आवश्यक भएकोमा जोड दिंदै पत्रकारिताबाट सशक्त सहभागिता अपेक्षा गरेको बताए।

