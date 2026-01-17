संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा फोर्स कमाण्डर बने रथी गणेश कुमार श्रेष्ठ

काठमाडौं ।
नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकृत रथी गणेश कुमार श्रेष्ठ हालै संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा फोर्स कमाण्डरको जिम्मेवारीमा नियुक्त भएका छन्। उनको यो नियुक्तिलाई नेपाली सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दो विश्वास र नेतृत्व क्षमताको रूपमा हेरिएको छ।
रथी श्रेष्ठले यसअघि चारवटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी भई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। सन् १९९५ मा क्रोएसियामा सञ्चालन भएको UNPROFOR मिसनमा उनले असिस्टेन्ट अपरेशन्स अफिसरको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यसैगरी, सन् २००७ मा कंगो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रहेको MONUC मिसनमा सैन्य पर्यवेक्षक (Military Observer) को रूपमा कार्य गरेका थिए।
सन् २०१६ मा सोमालियामा सञ्चालन भएको UNSOM मिसनमा उनी सैन्य सल्लाहकार (Military Advisor) को भूमिकामा रहेका थिए भने सन् २०२१ मा दक्षिण सुडानको UNMISS मिसनमा सेक्टर कमाण्डरको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए।
यसैबीच, हालसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपाली सेनाबाट फोर्स कमाण्डरको रूपमा नियुक्त भएका सैनिक पदाधिकारीहरूको नामावलीसमेत सार्वजनिक गरिएको छ। सो सूचीअनुसार सबैभन्दा पहिले रथी कृष्ण नारायण सिंह थापा सन् १९९३–१९९४ मा कुवेतको UNICOM मिसनमा फोर्स कमाण्डर बनेका थिए। त्यसपछि रथी मित्र शाहजेर जबरा (UNFICYP–साइप्रस), उपरथी बालानन्द शर्मा (UNDOF–इजरायल/सिरिया), उपरथी पवन जंग थापा (UNMIS–दक्षिण सुडान), उपरथी पूर्णचन्द्र थापा, रथी ईश्वर हमाल तथा रथी निर्मल कुमार थापा क्रमशः सिरियामा सञ्चालन भएका UNDOF मिसनमा फोर्स कमाण्डरको जिम्मेवारीमा रहेका थिए।
रथी गणेश कुमार श्रेष्ठको पछिल्लो नियुक्तिले विश्व शान्ति स्थापना प्रक्रियामा नेपाली सेनाको योगदानलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपाली सेनाको लामो इतिहास र व्यावसायिक छविलाई यो नियुक्तिले अझ मजबुत बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
