“राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा माल्यार्पण”

काठमाडौं ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज ३०४औँ पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा माल्यार्पण गरेका छन्। काठमाडौंको सिंहदरबारस्थित पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन्।

कार्यक्रम स्थलमा पुग्दा राष्ट्रपति पौडेललाई नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मानस्वरूप सलामी प्रदान गरेको थियो। औपचारिक कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संघीय मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

हरेक वर्ष पुस २७ गते मनाइने पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदान स्मरण गर्दै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिँदै आएको छ। यस वर्ष पनि देशभर प्रभातफेरी, गोष्ठी, श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम तथा विविध सांस्कृतिक गतिविधिहरूका साथ यो दिवस मनाइँदैछ। पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपाल निर्माणमा खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई स्मरण गर्दै राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको सन्देश फैलाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिएको छ।

