इरानमा सत्ता विरोधी प्रदर्शन तीव्र, इन्टरनेट देशव्यापी रूपमा बन्द

तेहरान ।
इरानको राजधानी तेहरानसहित मशादलगायत अन्य प्रमुख सहरहरूमा धर्मगुरुहरूको संस्थापनविरुद्ध ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। वर्षौँपछि देखिएको यस शक्ति प्रदर्शनलाई सत्ताविरोधी आन्दोलनको नयाँ चरणका रूपमा लिइएको छ। बिहीबार साँझ तेहरान र दोस्रो ठूलो सहर मशादमा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागीहरूलाई सुरक्षा फौजले तत्काल बल प्रयोग नगरेको भिडिओहरूमा देखिन्छ।
ती दृश्यहरूको बीबीसी पर्सियन सेवाले वास्तविकता प्रमाणित गरेको जनाएको छ। प्रदर्शन सुरु भएको केही समयपछि देशव्यापी रूपमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको अनुगमनकारी समूहहरूले बताएका छन्। सञ्चार कटौती प्रदर्शनको सूचना बाहिर फैलिन नदिन गरिएको अनुमान गरिएको छ। भिडिओहरूमा प्रदर्शनकारीहरूले इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनेईलाई सत्ताच्युत गर्नुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरेको सुनिन्छ।
साथै, निर्वासनमा रहेका पूर्वराजा शाह मोहम्मदका छोरा रेजा पहलवीलाई सत्तामा फर्काउनुपर्ने आवाज पनि उठाइएको छ। पहलवीले आफ्ना समर्थकहरूलाई सडकमा उत्रिन आह्वान गरेका थिए। इरानी सरकारी पक्षले भने प्रदर्शनलाई बाह्य शक्तिबाट प्रभावित भएको दाबी गर्दै कडा निगरानी जारी राख्ने संकेत गरेको छ। देशभरि स्थिति तनावपूर्ण रहेकाले आगामी दिनमा घटनाक्रम थप विकसित हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया