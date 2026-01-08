कुलमान घिसिङले मन्त्री पदबाट दिए राजीनामा

काठमाडौं ।
जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबारको क्याबिनेट बैठकमा मन्त्रीहरूलाई नागरिक सरकारमा रहँदै दलीय गतिविधि देखाउन नहुने भन्दै नैतिकताको आधारमा मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बुधबार राति पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री घिसिङले आफू अब पूर्ण रूपमा दलमा सक्रिय भएकाले नागरिक सरकारबाट राजिनामा दिएको बताउनुभयो । उहाँ हालै मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बरिष्ठ उपसभापति पदमा मनोनित हुनुभएको हो ।
प्रतिक्रिया