फिलिपिन्समा ६.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प, क्षतिको विवरण नआएको

काठमाडौं ।
फिलिपिन्समा बुधबार बिहान ६.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ । अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस)का अनुसार भूकम्पको केन्द्र फिलिपिन्सको सान्टियागो नजिकै रहेको थियो । यूएसजीएसले भूकम्पको म्याग्निच्युड ६.४ पनि मापन गरेको छ । भूकम्पको केन्द्र सहरबाट करिब २७ किलोमिटर पूर्वमा रहेको बताइएको छ । भूकम्प बिहानै गएको भए पनि केही सेकेन्डसम्म कडा धक्का महसुस गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
भूकम्पपछि फिलिपिन्सको विपद् व्यवस्थापन निकायले अहिलेसम्म कुनै सुनामी चेतावनी जारी नगरिएको स्पष्ट पारेको छ । ब्याकोल्कोलका अधिकारीहरूले यस भूकम्पबाट सुनामीको जोखिम नरहेको जानकारी दिएका छन् । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नजिकका प्रहरी तथा विपद् व्यवस्थापन अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म मानवीय क्षति वा घाइतेको कुनै आधिकारिक विवरण प्राप्त भएको छैन ।
यद्यपि, भूकम्पको धक्का महसुस भएपछि धेरै मानिसहरू सुरक्षाका लागि घरबाहिर निस्किएका थिए । हिनातुआन क्षेत्रका स्थानीय प्रहरी प्रमुख जोई मोनाटोले भने, “यो अत्यन्त शक्तिशाली भूकम्प थिएन, तर धक्का महसुस भएपछि मानिसहरू त्रसित हुँदै बाहिर निस्किए।” फिलिपिन्स प्रशान्त महासागरको ‘रिङ अफ फायर’ क्षेत्रमा अवस्थित देश हो, जहाँ टेक्टोनिक प्लेटहरूको सक्रियताका कारण बारम्बार भूकम्प आउने गर्छ । अधिकारीहरूले सम्भावित परकम्प (aftershocks) प्रति सतर्क रहन स्थानीय बासिन्दालाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया