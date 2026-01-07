तराईमा हुस्सु–कुहिरो, पहाडमा मौसम सफा

काठमाडौँ ।
देशभर पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रहे पनि अधिकांश भूभागमा मौसम सफा रहेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा हुस्सु लागेको छ।
आज दिउँसो तथा राति तराईका धेरै स्थानमा हुस्सु र कुहिरो रहने सम्भावना छ भने पहाडी तथा हिमाली भूभागमा मौसम प्रायः सफा रहनेछ। हुस्सु–कुहिरोका कारण जनजीवन, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा हवाई र सडक यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ।
