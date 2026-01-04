युक्रेनी ड्रोनको खतराका कारण मस्कोका विमानस्थल बन्द

एजेन्सी।
युक्रेनले रुसको राजधानीमा दर्जनौं ड्रोन प्रक्षेपण गरेपछि मस्कोका चारमध्ये तीन विमानस्थल आइतबार केही समय हवाई यातायातका लागि बन्द भएका छन् ।
रुसी सञ्चारमाध्यमका अनुसार यी आक्रमणका कारण मस्कोको दोस्रो सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थल भनुकोभोलगायतका अन्य दुई विमानस्थलमा कैयौँ उडानहरू ढिलाइ भएका छन् ।
करिब चार वर्षको युद्धमा रुसी ड्रोन आक्रमणको लहर सहेको युक्रेनले तत्काल कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।
रुसी उड्डयन नियामक रोसाभियात्सियाका प्रवक्ताले ग्रीनचि ुमय अनुसार विहान १ः०० देखि २ः०० बजेसम्मको बीचमा सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
“उडानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रतिबन्धहरू आवश्यक छन्,” आर्टेम कोरेन्याकोले टेलिग्राममा भनेका छन् ।
उनले भने, “भनुकोभो, डोमोडेडोभो र झुकोभस्कीमा केही समय सेवा अवरूद्ध भएको र केही घण्टा पछि आंशिक रूपमा सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
मस्कोका मेयर सर्गेइ सोब्यानिनले आइतबार राजधानीतर्फ जाँदै गरेको कम्तीमा २७ वटा ड्रोन खसालेको जानकारी दिएका छन् ।
सन् २०२२ मा आफ्नो छिमेकीमाथि पूर्ण सैन्य आक्रमण सुरु गरेको रुसले युक्रेनी ड्रोन आक्रमणको जवाफमा पटकपटक आफ्नो हवाई क्षेत्र बन्द गरेको छ ।
