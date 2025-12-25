दश घण्टापछि कुमार बेनको घरबाट बाहिरिए बालेन

काठमाडौँ।
काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह ललितपुरकाे ज्वागलस्थित कुमार बेनको घरबाट बाहिरिएका छन् ।उनी आफ्ना सहयोगी कुमार बेनको ज्वागलस्थित घरमा १० घण्टासम्म बसेर केही बेरअघि बाहिरिएका हुन् ।
ज्वागलमा बस्ने क्रममा उनले नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि कुलमान घिसिङ, रवि लामिछाने, अमरेश सिंह, बाबुराम भट्टराईसहित दर्जनौँ व्यक्तिसँग बसेर छलफल गरे। तर, कसैसँग ठोस सहमति हुन सकेन । खासगरी कुलमान, रवि र बालेन तीनै भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा देखिएका छन् ।
दिनभरीको राजनितिक भेटघाट सकेपछि बालेन केही बेरअघि बाहिरिएका हुन् ।कुलमान र रवि लामिछानेसँग फेरि वार्ताको तयारी रहेपनि कहाँ र कहिले भन्ने तय नभएको बताइएको छ।
