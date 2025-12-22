त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको का.मु. महाप्रबन्धकमा टेकनाथ सिटौला नियुक्त

काठमाडौँ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) को कामु महाप्रबन्धकमा टेकनाथ सिटौला नियुक्त भएका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिटौलालाई विमानस्थलको दैनिक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी कामु महाप्रबन्धकको जिम्मा दिएको हो।
नवनियुक्त कामु महाप्रबन्धक सिटौलाले विमानस्थलको सेवा प्रवाह सुधार, उडान व्यवस्थापन, सुरक्षा समन्वय र यात्रु सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका छन्। पछिल्लो समय बढ्दो यात्रु चाप, उडान ढिलाइ र व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीका बीच उनको नियुक्तिलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नाका भएकाले यहाँको व्यवस्थापन, सुरक्षा र सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने दबाब निरन्तर रहँदै आएको छ। नयाँ नेतृत्वसँगै विमानस्थलको सञ्चालन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
