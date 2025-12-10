सवारी दुर्घटनामा परी १ जनाको ज्यान गयो

उदयपुर
उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं ४ थुलुङडाडास्थत भित्री सडक खण्डमा मंगलबार दिउसो ३.१५ बजेको समयमा दुई मोटर साइकल एकापसमा ठोकिदा एक जनाको ज्यान गएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कायाृलय उदयपुरले दिएको जानकारी अनुसार चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं ४ थुलुङडाडा स्थित भित्रि सडक खण्डमा बसाहाबाट बर्खेडाडातर्फ आउँदै गरेको बा ९२ प ०८९७ नम्बर को मोटरसाईकल र विपरित दिशातर्फ जादै गरेको प्र १—०५—००२ प ०५८९ न.को मोटरसाईकल एक आपसमा ठक्कर खाई दुर्घटना हुदा प्र १—०५—००२ प ०५८९ न को मोटरसाईकल चालक चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं ४ थुलुङ डाडा बस्ने बर्ष ५८ को भक्तराम राईको मृत्यु भएको छ ।
निजको शरीरको विभिन्न भागमा चोटपटक लागि तत्काल उपचारको लागि नगर अस्पताल बेल्टार ल्याएकोमा ऐ ३.३५ बजे उक्त अस्पतालका चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन्। ।
उक्त घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय बेल्टारबाट प्रहरी निरीक्षक समेतको टोली खटिई गई बा ९२ प ०८९७ न को मोटरसाईकल चालक चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं ४ बसाहा बस्ने बर्ष २६ को एमन मगर र दुईवटै मोटरसाईकल नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ ।
