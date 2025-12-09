रिज लाइन इनर्जीले पायो आईपीओ निष्कासनको अनुमति

काठमाण्डौँ
रिज लाइन इनर्जी लिमिटेडले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई अंकित मूल्य १ सय रुपियाँ दरमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको हो ।
कम्पनीले अब २६ करोड ७ लाख रुपियाँ बराबरको २६ लाख ७ हजार कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्नेछ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीका लागि सेयर निष्कासन गर्नेछ ।
दोस्रो चरणमा कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्नेछ । कम्पनीको धितोपत्र निकाष्सन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
