एमालेको ११औँ महाधिवेशनका लागि देशभर प्रतिनिधि छनोट सुरु

काठमाडौँ।
नेकपा एमालेले एघारौँ महाधिवेशनका लागि देशभर आजदेखि प्रतिनिधि छनोट सुरु गरेको छ। सहमति नजुटेका क्षेत्रमा बिहान ८ बजेदेखि मतदान भइरहेको र अधिकांश ठाउँमा मतदान समय दिउँसो २ बजेसम्म तोकिएको छ। संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रवास, जनसंगठन, विभाग तथा अन्य संरचनाबाट करिब २ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधि चयन हुनेछन्।
केन्द्रीय संगठन विभागको सिफारिसअनुसार प्रति १२०० सदस्यबाट खुला दुई, महिला एक र ४० वर्षभन्दा कम उमेरका एक युवा प्रतिनिधि अनिवार्य राखिएको छ। दलित, ट्रेड युनियन, जनसंगठन र प्रवासका लागि छुट्टाछुट्टै कोटा निर्धारित गरिएको छ। विभिन्न आयोग र समितिबाट ४६४ जना स्वतः प्रतिनिधि रहनेछन्।
सबै मिलाएर करिब २१ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशन मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने तय भएको छ।
प्रतिक्रिया