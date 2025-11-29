एमालेको ११औँ महाधिवेशनका लागि देशभर प्रतिनिधि छनोट सुरु

काठमाडौँ।

नेकपा एमालेले एघारौँ महाधिवेशनका लागि देशभर आजदेखि प्रतिनिधि छनोट सुरु गरेको छ। सहमति नजुटेका क्षेत्रमा बिहान ८ बजेदेखि मतदान भइरहेको र अधिकांश ठाउँमा मतदान समय दिउँसो २ बजेसम्म तोकिएको छ। संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रवास, जनसंगठन, विभाग तथा अन्य संरचनाबाट करिब २ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधि चयन हुनेछन्।

केन्द्रीय संगठन विभागको सिफारिसअनुसार प्रति १२०० सदस्यबाट खुला दुई, महिला एक र ४० वर्षभन्दा कम उमेरका एक युवा प्रतिनिधि अनिवार्य राखिएको छ। दलित, ट्रेड युनियन, जनसंगठन र प्रवासका लागि छुट्टाछुट्टै कोटा निर्धारित गरिएको छ। विभिन्न आयोग र समितिबाट ४६४ जना स्वतः प्रतिनिधि रहनेछन्।

सबै मिलाएर करिब २१ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशन मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने तय भएको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com