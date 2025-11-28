श्रीलंकामा आएको बाढीमा परी कम्तीमा ५६ जनाको मृत्यु

काठमाडौँ।
यस हप्ता श्रीलंकामा भारी वर्षाका कारण ठूलो बाढी र पहिरो गएको छ, जसका कारण कम्तीमा ५६ जनाको मृत्यु भएको छ भने २१ जना बेपत्ता भएका छन्।
यो हालैका वर्षहरूमा देशमा भएको सबैभन्दा गम्भीर मौसम-सम्बन्धित विपत्तिहरू मध्ये एक हो।
श्रीलंकाको चिया बगान जिल्ला बादुल्ला जिल्लामा राति गएको पहिरोमा परी २१ जनाको मृत्यु भएको विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (DMC) ले जनाएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भिडियोहरूमा बाढीले घरहरू बगाएको देखिन्छ। प्रभावित परिवारहरूका लागि अस्थायी आश्रयहरू स्थापना गरिएको छ।
यसैबीच, श्रीलंकाले शुक्रबार चक्रवात ‘दिटवाहा’ आफ्नो पूर्वी तटतिर सर्दै जाँदा थप खराब मौसमको सम्भावनाको सामना गर्न तयारी गरिरहेको छ।
दितवा सुरुमा हिन्द महासागरको पूर्वी तटमा गहिरो डिप्रेसनको रूपमा सुरु भयो। पछि यो द्रुत गतिमा चक्रवातमा परिणत भयो। यो भारतीय तटमा जमिनमा ठोक्किने अनुमान गरिएको छ। बीबीसी
