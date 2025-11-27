एनपीएल क्रिकेटमा पोखरा एभेन्जर्स विजयी, जनकपुर बोल्ट्स २५ रनले पराजित

काठमाडौँ।
सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करणमा पोखरा एभेन्जर्सले अन्ततः आफ्नो जितको खाता खोल्न सफल भएको छ। कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा बिहीबार साँझ सम्पन्न खेलमा पोखराले जनकपुर बोल्ट्सलाई २५ रनले पराजित गर्दै पहिलो जित हात पारेको हो।
लगातार दुई खेलमा हार भोगेको पोखराका लागि यो जित महत्वपूर्ण रह्यो। घरेलु खेलाडी विपिन खत्रीको धारिलो बलिङ पोखराको जितको मुख्य आधार बन्यो। साविक विजेता जनकपुरलाई हराउँदै पोखराले प्रतियोगितामा पुनः लय समातेको छ।
जनकपुरको तेस्रो हार
जनकपुर बोल्ट्सले भने लगातार तेस्रो हार सामना गर्नुपरेको छ। यस सिजन अहिलेसम्म एक पनि जित निकाल्न नसकेको जनकपुर अंक तालिकाको पुछारमै रहेको छ। बल, ब्याट दुवै विभागमा कमजोर प्रदर्शनीले टोलीको संकट बढाइरहेको छ।
लक्ष्य पछ्याउँदा जनकपुर चुक्यो
पोखराले दिएको १ सय ५६ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा जनकपुर ९ विकेट गुमाउँदै १ सय ३० रनमै सीमित भयो। मध्यक्रमले अपेक्षित प्रदर्शन गर्न नसक्दा टोलीले खेल उस्तै अवस्थामा गुमायो।
