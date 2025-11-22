श्रृजना ज्ञानसागर र ल्यान्डमार्क फुटसल च्याम्पियन

काठमाडौं।

श्रृजना ज्ञान सागर र ल्यान्डमार्क एकेडेमीले तेश्रो हिसान फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि शनिबार जितेका छन् । तार्केश्वर हिसानको आयोजना तथा सेक्रेड हार्ट माध्यमिक विद्यालयको संयोजनमा भएको प्रतियोगिताको ब्वाइजमा श्रृजना ज्ञानसागर र गल्र्समा ल्यान्डमार्क च्याम्पियन बनेका हुन् ।

शेषमतिस्थित सेक्रेड हार्टमा भएको ब्वाइजको फाइनलमा श्रृजना ज्ञानसागरले कौशललाई ३–१ गोलले पराजित ग¥यो । विजयी टिमका लागि विनोद तामाङ, लोकश बोहरा र अंगड पाख्रिनले गोल गरे । कौशलका विराज गुरुङले सान्त्वना गोल फर्काए ।

गल्र्सको उपाधि भिडन्तमा ल्यान्डमार्कले हिमरश्मिलाई साजन खत्रीको दुबै गोलको सहयोगमा २–० गोलले हरायो । ब्वाइज÷गल्र्स दुवैमा प्रारम्भ वल्र्ड स्कुल तेश्रो बन्यो ।

ब्वाइजमा कौशलका अनिल गुरुङ र गल्र्समा प्रारम्भकी आकृति तामाङ खेलाडीमा तथा श्रृजनाका रविन तामाङ र गल्र्समा हिमरश्मिकी कुसुम गुरुङ गोलरक्षकमा उत्कृष्ट भए ।

‘सर्वाङ्गीन विकासको एउटा पक्ष ः खेलकुद’ भन्ने नारासाथ आयोजित दुईदिने प्रतियोगिताको ब्वाइजमा ८ तथा गल्र्समा ७ टिमले लिग कम नकआउट आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

