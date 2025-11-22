अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्नेलाई डेढ लाखसम्म दिने

काठमाडौं।
नेपाल ब्यायाम मन्दिरले अन्तर्राष्ट्रिय शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा पदक जित्ने आफ्नो क्लबका खेलाडीहरूलाई डेढ लाख नगदसम्मको पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ ।
शनिबार सम्पन्न संस्थाको २५औं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेअनुसार व्यायामका खेलाडीहरूले राष्ट्रका लागि पदक जितेमा नगद ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म प्रदान गरिनेछ । यस योजनाअनुसार, वल्र्ड र एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई १ लाख ५० हजार, द्वितीय हुनेलाई १ लाख र तृतीय हुनेलाई ७५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ ।
त्यसैगरी, दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले १ लाख, द्वितीय हुनेले ७५ हजार र तृतीय हुनेले ५० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
यस घोषणाका साथै साधारणसभाले अन्तर्राष्ट्रिय बडी बिल्डिङ प्रतियोगितामा सहभागी हुने पहिलो नेपाली खेलाडी तथा पूर्व मिस्टर नेपाल स्व. सरोज कुमार श्रेष्ठको स्मृतिमा पनि शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
सोही साधारणसभाले ब्यायाम मन्दिरको वार्षिक कार्यक्रम, अध्यक्ष नारायण प्रधानद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र, महासचिव सूर्य जोशीद्वारा प्रस्तुत प्रगति विवरण र कोषाध्यक्ष प्रशान्त श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन (आयब्यय) सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको थियो ।
