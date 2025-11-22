मंसिर ६ गते शनिबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : तपाईंका लागि शुरुमा स्वास्थ्य समस्या भए पनि बेलुकीपख लाभ, सम्मान हुने देखिन्छ ।

वृष : धन लाभ, जीवनसाथीबाट सहयोग हुने देखिन्छ । बेलुकीपख भने रोग, कार्य बाधा हुन सक्छ ।

मिथुन : दिन शुभ फलदायक छ । आर्थिक लाभ, स्वास्थ्य लाभ, प्रेममा सफलता, शुभ यात्रा होला ।

कर्कट : समय शुभ भएकाले काममा सफलता, धन लाभ, प्रतिस्पर्धामा विजय सुख हुने देखिन्छ ।

सिंह : स्वास्थ्य प्रतिकूल हुन सक्छ । बेलुकीपख स्वास्थ्य अनुकूल हुँदा कार्य सफल हुने देखिन्छ ।

कन्या : दिन शुभ हुँदा द्रव्य लाभ, पराक्रम वृद्धि होला । बेलुका भने दौडधूप, तनाव हुन सक्छ ।

तुला : तपाईंका लागि समय शुभ छ । धन लाभ, क्षमता वृद्धि, पुरस्कार प्राप्तिको सम्भावना छ ।

वृश्चिक : दिन शुभ फलदायक छ । अन्नलाभ, उपहार प्राप्ति, कूटनीतिक सफलता, सन्तोष होला ।

धनु : धन नाश, स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ । बेलुकीपख भने भाग्योदय, कार्य सफल हुने देखिन्छ ।

मकर : उत्तम भोजन प्राप्ति, लाभ हुने देखिन्छ । बेलुका भने अस्वस्थता हुने सम्भावना छ ।

कुम्भ : समय शुभ छ । सुख–सन्तोष, कार्य सफल, सेवा वा वस्तु प्राप्ति, आर्थिक लाभ होला ।

मीन : दिन शुभ भएकाले राज्यबाट लाभ, कार्य सफल, मन प्रफुल्लित हुने सम्भावना छ ।

