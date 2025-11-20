सिमरामा तनाव बढेपछि फेरि लगाइयो कर्फ्यू

काठमाडौँ।
जेनजीले प्रदर्शन चर्काउन थालेपछि बाराको सिमरा क्षेत्रमा आज पनि कर्फ्यू जारी भएको छ । बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि जेनजी युवाहरु सिमरा चोकमा प्रदर्शनमा उत्रिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले सिमरा क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाएको हो ।
कर्फ्यू लगाउनुअघि प्रहरीले भीड नियन्त्रणमा लिन सामान्य बल प्रयोग गरेको थियो । तर, पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि दिउँसो १२ : ४५ देखि साँझ ८ बजेसम्मका लागि कर्फ्यू लगाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पथलैयादेखि दक्षिण जीतपुरको ललका पुलसम्म राजमार्गको ५ सय मिटर दाँयाबाँया र एयरपोर्ट क्षेत्रको ५ स मिटर आसपासको क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाइएको हो ।
प्रदर्शनका कारण सिमरा क्षेत्रमा यातायात पनि अवरुद्ध बनेको छ । बुधबार सिमरामा भएको झडपमा संलग्नलाई पक्राउ नगरेको भन्दै उनीहरुले सिमरा चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले ६ जनाविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । जाहेरी परेका मध्ये दुई जनालाई बिहीबार बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने ४ जना पक्राउ परेका छैनन्।
