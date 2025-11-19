कुराकाओ विश्वकपमा खेल्ने सानो राष्ट्र

फिरोज राजोपाध्याय
३ मंसिर २०८२, बुधबार २२:२१
क्यारिबियन टापु कुराकाओ आगामी फिफा विश्वकपमा छनोट हुने सानो राष्ट्र बनेको छ । स्टिभ म्याकक्लेरेनको जमैकासँग बराबरी खेलेपछि कुराकाओ पहिलो पटक विश्वकपमा पुगेको हो । यसअघि विश्वकप खेल्ने सानो राष्ट्र आइसल्यान्ड थियो । आइसल्यान्डले २०१८ को विश्वकपमा खेलेर सानो राष्ट्रले खेल्ने रेर्कड राखेको थियो । अब, यो रेकर्ड कुराकाओले छिनेको छ ।

यसका साथै कुराकाओका प्रशिक्षक डिक एड्भोकाटले पनि एउटा रेकर्ड रचे । उनी ७८ वर्षको उमेरमा विश्वकपमा सबैभन्दा बढी उमेरका प्रशिक्षक बन्नेछन् । जसले २०१० विश्वकपमा ग्रीसको जिम्मेवारीमा रहँदा ओटो रेहगेलले राखेको रेकर्ड तोड्नेछन् । त्यतिबेला रेहगेल ७१ वर्षका पाको उमेरका प्रशिक्षक बनेका थिए ।
कुराकाओ भेनेजुएला तटबाट ३७ माइल टाढा रहेको छ । सन् २०१० मा नेदरल्याण्ड्स एन्टिल्सको विघटन पछि नेदरल्याण्ड्स राज्य भित्रको देश बनेको थियो । १० वर्ष अघि यो देश फिफाको विश्व वरीयतामा १५० औं स्थानमा थियो भने अहिले ८२ औं स्थानमा उक्लिएको छ ।

आगामी विश्वकपमा डेब्यू गर्ने चार राष्ट्रहरू भएका छन् । जसमा, कुराकाओ चौथो नम्बरमा परेको छ । यसअघि एसियाबाट उज्बेकिस्तान र जोर्डन तथा अफ्रिकाबाट केप भर्डेले आगामी विश्वकपका लागि छनोट गरेका थिए ।

ूयो पागलपन हो र कुराकाओमा हुने सबैभन्दा ठूला घटनाहरू मध्ये एक हुनेछ,ू खेल अघि हडर्सफिल्ड, रेंजर्स र बर्मिंघमका पूर्व खेलाडी मिडफिल्डर जुनिन्हो बाकुनाले भने।

बीबीसी रेडियो ५ लाइभसँग कुरा गर्दै उनले थपेस् ूयो अविश्वसनीय र अद्भुत छ। केही वर्ष पहिले पनि तपाईंले यसको बारेमा सोच्नुभएको थिएन।

व्यक्तिगत रूपमा यसको हिस्सा हुनु र त्यो सपना साकार पार्नु अविश्वसनीय हुनेछ।

१) छनोट खेलहरूमा, तिनीहरूले सात जितेका छन् र आफ्नो अभियान अपराजित समाप्त गरेका छन्।

खेलको अन्त्यमा थपिएको पाँच मिनेटमध्ये चौथो मिनेटमा कुराकाओका वैकल्पिक खेलाडी जेरेमी एन्टोनिसले आइज्याक हेडेनलाई तल झारे जस्तो देखिन्थ्यो र एल साल्भाडोरका रेफ्री इभान बार्टनले तुरुन्तै घटनास्थलतर्फ औंल्याए।

तर रेफ्रीलाई ख्ब्च् अधिकारीहरूले सानो टचलाइन स्क्रिनमा घटना जाँच गर्न तुरुन्तै प्रोत्साहित गरे र भीडको डरको लागि आफ्नो निर्णय उल्ट्याए।

तिनीहरूसँग विश्वकपमा कोनाकाफ छनोटबाट हाइटी र पानामा सामेल हुनेछन्, जमैकाले इन्टरकन्टिनेन्टल प्ले(अफमा जानुपर्नेछ।

हाइटीको क्यारिबियन टापुले निकारागुआलाई २() ले पराजित गरेपछि १(७४ पछि पहिलो विश्वकपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्यो।

