अन्डर १९ विश्वकप : भारत र पाकिस्तान छुट्टै समूहमा

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले आगामी वर्ष जनवरी र फेब्रुअरी अन्डर–१९ पुरुष विश्वकपको तालिका घोषणा गरेको छ । नामिबिया र जिम्बाब्वेमा संयुक्त आयोजना हुने प्रतियोगितामा १६ टोलीले भाग लिनेछन् । यसमा भारत र पाकिस्तानलाई एउटै समूहमा राखिएको छैन ।
आईसीसीले यो निर्णय लिएपछि यी दुई कट्टर प्रतिद्वन्द्वी टोलीहरू बीच समूह चरणमा हुने भिडन्तको सम्भावना हटेको छ । यो निर्णय दुई देशहरू बीचको वर्तमान सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो ।
आगामी जनवरी १५ देखि फेब्रुअरी ६ सम्म चल्ने प्रतियोगितामा यसरी टोलीहरूलाई समूहमा विभाजित गरिएको छ ।
समूह एः भारत, न्यूजील्याण्ड, बंगलादेश, र संयुक्त राज्य अमेरिका।
समूह बीः पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, इङ्गल्याण्ड, र स्कटल्याण्ड।
समूह सीः अष्ट्रेलिया, आयरल्याण्ड, जापान, र श्रीलंका।
समूह डीः तान्जानिया, वेस्ट इन्डिज, अफगानिस्तान, र दक्षिण अफ्रिका।
भारत र पाकिस्तान पछिल्ला दुई अन्डर–१९ विश्वकपमा फरक समूहमा नै परेका थिए । यद्यपि, यदि दुवै टोलीले प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गरे भने, सुपर सिक्स वा फाइनल जस्ता पछिल्ला चरणहरूमा एकअर्काको सामना गर्ने सम्भावना भने छ ।
आईसीसीलाई घाटा
भारत र पाकिस्तान बीचको क्रिकेट खेल सधैं रोमाञ्चक हुन्छ, तर राजनीतिक र सुरक्षा चिन्ताका कारण उनीहरूको आयोजना संवेदनशील मुद्दा बनेको छ । सीमामा सैन्य झडप पछि दुई देशहरू बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ, जसले गर्दा धेरै पटक खेलहरू स्थगित गर्न आह्वान गरिएको छ ।
यद्यपि आईसीसीले हालैको महिला विश्वकप र अर्को वर्षको पुरुष टी–२० विश्वकपमा दुई टोलीहरू बीचको खेलहरूलाई अनुमोदन गरेको छ, तर अन्डर–१९ स्तरमा अलग राखेर, आईसीसीले प्रतियोगिताहरूको सहज सञ्चालन सुनिश्चित गर्न फरक दृष्टिकोण अपनाएको छ । यद्यपि, यो आईसीसीको लागि घाटाको विषय भने हुनेछ । किनभने यी दुई टोलीबीच हुने खेलका दर्शक लाखौं संख्यामा हुने गर्छ ।
