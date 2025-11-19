काठमान्डुमाथि सुदूरपश्चिमको रोमाञ्चक जित

काठमाडौँ।
सुदूरपश्चिम रोयल्सले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) मा काठमान्डु गोर्खाजमाथि रोमाञ्चक जित निकालेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा बुधबार भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई २९ रनले हरायो ।
जितका लागि एक सय ४८ रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याएको काठमान्डु १६.५ ओभरका सबै विकेटको क्षतिमा एक सय १८ रनमा समेटियो ।
दोस्रो सिजनमा सुखद सुरुवात गरेको सुदुरपश्चिमले पहिलो जितसँगै दुई अङ्क बनाएको छ । दुई खेल खेलेमा पहिलो काठमान्डुको पनि दुई अङ्क छ । यसअघि काठमान्डुले साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्सलाई पाँच विकेटले हराएको थियो ।
काठमान्डुका लागि आकाश त्रिपाठीले ३४ रन बनाए । जोन सिम्पसनले २४, भिम सार्कीले १२ र मिलिन्ड कुमारले ११ र सन्नी पटेलले १० रन बनाए ।
काठमान्डुलाई निरास बनाउन बलिङमा सुदूरपश्चिमका हेमन्त धामी, हर्मित सिंह स्कट कग्जेजिनले दुई दुई तथा इशान पाण्डे, नरेन साउद र अविनास बोहराले एक एक विकेट लिए ।
यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको सुदूरपश्चिमले निर्धारित २० ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा एक सय ४७ रन बनाएको थियो ।
पावरप्लेमै चार विकेट गुएको सुदूरुपश्चिमका लागि मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरी र हर्मित सिंहले इनिङ्स सुधार गरेका थिए । हर्मितले ५३ रनको अर्धसतकीय पालि खेले ।
उनले २० बलमा दुई चौका र ६ छक्काको सहयोगमा उक्त रन बनाएका हुन् । कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीले ३९ रन बनाए । उनले तीस बलमा तीन चौका र एक छक्का हाने । यस्तै इसान पाण्डेले २५ बनाउनुबाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन् ।
बलिङमा काठमान्डुका कप्तान करण केसीले चार विकेट लिए । उनले चार ओभरका ३० रन खर्चिएर चार विकेट लिएका हुन् । मिलिन्ड कुमार, रसिद खान र सन्नी पटेलले दुई दुई विकेट लिए ।
एनपिएल अन्तर्गत बिहीबार लुम्बिनी लायन्स र चितवन राइनोजबिच साँझ ४: ०० बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
