मंसिर ३ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : तपाईंका लागि समय उत्तम फलदायक छ । लाभ, समस्या समाधान, कार्य सफल होला ।
वृष : दिन शुभ छ । आर्थिक लाभ, विजय, काममा सफलता प्राप्ति हुने सम्भावना देखिन्छ ।
मिथुन : समय अनुकूल देखिँदैन । कार्य असफल, कष्ट, आर्थिक क्षति, खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ ।
कर्कट : पेटको स्वास्थ्य समस्या, दौडधूप, तनाव परिवारिक विवाद हुन सक्छ । सजग रहनुहोला ।
सिंह : तपाईंका लागि दिन उत्तम भएकाले आर्थिक लाभ, सम्मान, शुभ समाचार मिल्ने देखिन्छ ।
कन्या : दिन शुभ देखिँदैन । धन नाश, चिन्ता, दुःख–कष्ट, व्यर्थको खर्च नहोला भन्न सकिन्न ।
तुला : समय बलवान् छ । लाभ, उपहार प्राप्ति, मिष्ठान्न भोजन, कार्यकुशलता हुने देखिन्छ ।
वृश्चिक : स्वास्थ्य बाधा, चोटपटकको भय, विवाद हुन सक्ने भएकाले सजगता अपनाउनुहोला ।
धनु : शुभ समय आएकाले आर्थिक लाभ, मिष्ठान्न भोजन प्राप्ति, हर्षविभोर हुने देखिन्छ ।
मकर : समय उत्तम फलदायक छ । सुख–सन्तोष, स्वस्थताको महसुस, जाँगर बढ्ने सम्भावना छ ।
कुम्भ : समय अनुकूल नभएकाले राजनीतिज्ञबाट डर, असफलता, प्रतिष्ठामा आघात हुने देखिन्छ ।
मीन : चोटपटकको भय, कार्य बाधा, नोक्सानी, चिन्ता हुन सक्ने भएकाले सजग रहनुहोला ।
प्रतिक्रिया