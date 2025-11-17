मंसिर १ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ )
समय लागे पनि सोचेका कार्य बन्नेछन्। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखार आउनेछ। नोकरी वा व्यापार व्यवसायलाई लिएर आफन्तहरूबाट टाढिनुपर्ला। आजको शुभ रंग निलो हो भने शुभ अंक ३ रहेको छ।
वृष ( इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो )
सन्तानको भविष्यलाई लिएर महत्वपूर्ण कार्यहरू पूरा हुनेछन्। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ भने शुभचिन्तकहरूको साथ मिल्नेछ। व्यापारमा आम्दानी बढाउन सकिनेछ। आजको शुभ रंग गुलाबी हो भने शुभ अंक १ रहेको छ।
मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा )
स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ताले सताउनेछ। आफ्नो कामको लागि अरुको भरपर्दा दुःख पाइनेछ। कार्यक्षेत्रमा बल भन्दा बुद्धिको उपयोगले काम लिनुहोस् सफलता मिल्नेछ। आजको शुभ रंग कलेजी हो भने शुभ अंक ३ रहेको छ।
कर्कट ( हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो )
अवसर प्राप्त भए पनि नयाँ काम प्रारम्भ गर्नु भन्दा अघि होस् पुर्याएर निर्णय लिनुहोस्। आत्मबलमा वृद्धि हुनेछ। आफूभन्दा सानाप्रति आत्मीयता बढ्नेछ। आजको शुभ रंग हल्का निलो हो भने शुभ अंक ४ रहेको छ।
सिंह ( मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे )
शिक्षाको क्षेत्रमा बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। व्यापार व्यवसायमा परिवारको साथ मिल्नाले सफलता प्राप्त हुनेछ। मिठो बोलिको सबैले प्रशंसा गर्नेछन्। आजको शुभ रंग सेतो हो भने शुभ अंक ५ रहेको छ।
कन्या ( टो, पा, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो )
विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा राम्रो प्रगति हुनेछ। विशेष योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला। व्यापार व्यवसायभन्दा सेवामुलक कामबाट राम्रो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ। आजको शुभ रंग सुन्तला हो भने शुभ अंक ४ रहेको छ।
तुला ( रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते )
परिस्थितिवस चिताएको काममा बाधा आउन सक्छ। आफुले गरेको मेहनतको फाइदा अरुले उठाउन सक्लान्। वैदेशिक रोजगारमा सफलता मिल्नेछ। आजको शुभ रंग केसरी हो भने शुभ अंक ३ रहेको छ।
वृश्चिक ( तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु )
हातमा आएको रकम अरूको लागि खर्च गर्नुपर्ला। आफ्नो व्यवहारमा संयमता राख्नुहोस्। शेयर बजारबाट लाभ आर्जन गर्न सकिनेछ। आजको शुभ रंग हल्का हरियो हो भने शुभ अंक ८ रहेको छ।
धनु ( ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे )
माननीयजनहरूको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुहोस्। कार्यक्षेत्रमा प्रगतिको मार्ग प्रशस्त हुनेछ। पिताको सहयोगले आँटेको काममा सफलता मिल्नेछ। आजको शुभ रंग बैजनी हो भने शुभ अंक २ रहेको छ।
मकर ( भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि )
रचनात्मक कार्य बन्नुका साथै मनग्य धन आर्जन हुनेछ। पहिलाको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ। धर्म कर्मप्रति रुचि बढ्नेछ। आजको शुभ रंग हल्का हरियो हो भने शुभ अंक ७ रहेको छ।
कुम्भ ( गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दा )
कार्यक्षेत्रमा धेरै मेहनत परे पनि प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। शत्रुपक्ष सक्रिय रहनेछन् सचेत रहनुहोस्। नयाँ कार्य थालनीको लागि उपयुक्त समयको प्रतिक्षा गर्नुहोस्। आजको शुभ रंग केशरी हो भने शुभ अंक १ रहेको छ।
मीन ( दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि )
कार्यक्षेत्रमा नयाँ अवसर हात लाग्नेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्नुहुनेछ। समय र अवस्था नबुझी बोल्ने बानीले समस्या निम्ताउला। आजको शुभ रंग निलो हो भने शुभ अंक ६ रहेको छ।
-हम्रोपात्रोबाट
प्रतिक्रिया