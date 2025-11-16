केन्या संसद्द्वारा वाणिज्यदूत टण्डन सम्मानित

काठमाडौं ।
नेपालका लागि केन्याका अवैतनिक वाणिज्यदूत चन्द्र टण्डन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई केन्या संसद्मा स्वागत गरिएको छ । नेपाल–केन्या द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो ।
२०२५ जुनमा—केन्याका उच्चायुक्तको उपस्थितिमा—औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको कन्सुलेट कार्यालयको प्रोफाइल अझै उचो बनाएको टण्डनले बताउनुभयो ।संसदबाट आएको सार्वजनिक प्रशंसाले नैरोबीले नेपाल–केन्या हितका लागि कन्सुलको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको शक्तिशाली संकेत दिन्छ ।
नेपालको व्यापार क्षेत्रसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने चन्द्र टण्डनको केन्या संसदबाट प्राप्त यस्तो उच्चस्तरीय मान्यताले उहाँको कामलाई मात्र मान्यता दिएको छैन, यसले नेपाल–केन्या सम्बन्धलाई द्विपक्षीय सहकार्य र आपसी विकासका आधारमा अझ मजबूत बनाएको छ । टण्डनले केन्याका उत्पादनहरूका लागि नयाँ बजार मार्ग खोल्न महत्वपूर्ण पहल गरेका छन्, जसले पूर्वी अफ्रिकी सामान र नेपाली उपभोक्ता बजारबीच सिधा पुल निर्माण गरेको छ ।
नेपालको रेमिट्यान्स क्षेत्रमा अग्रणी व्यक्तित्व भएकाले उहाँले नेपालमा रहेका साना तर बढ्दो केन्याली समुदायलाई प्रभावकारी कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउँदै सम्बन्ध बलियो बनाउन भूमिका खेलिरहेका छन् । नैरोबी र काठमाडौंबीच बढ्दो कूटनीतिक सक्रियता नयाँ उचाइमा पुगेको छ, जसअन्तर्गत केन्या गणराज्यको संसदले नेपालका लागि केन्याका अवैतनिक वाणिज्यदूत चन्द्र टण्डनको उल्लेखनीय योगदानलाई औपचारिक रूपमा प्रशंसा गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
