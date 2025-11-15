कार्तिक २९ गते शनिबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : बिहानको समयमा धन हानि, कष्ट भए पनि त्यसपछि भने विजय, सफलता प्राप्ति होला ।
वृष : दिन अनुकूल देखिँदैन । दिनचर्या अस्तव्यस्त, वायु विकार, धन हानि, सन्तान–कष्ट हुन सक्छ ।
मिथुन : बिहान द्रव्य लाभ, उन्नति होला । त्यसपछि भने स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ।
कर्कट : शुरुमा खर्च, अस्थिरता होला । त्यसपछि भने द्रव्य लाभ, मान–सम्मान, प्रगति हुने देखिन्छ ।
सिंह : बिहानको समयमा उत्तम भोजन, कार्य सफल तर त्यसपछि अस्थिरता, खर्च हुन सक्छ ।
कन्या : बिहान अस्वस्थता हुन सक्छ । त्यसपछि भने समय अनुकूल भएकाले प्रगति होला ।
तुला : बिहान मिष्ठान्न भोजन पाइएला । त्यसपछि भने अस्वस्थ, शारीरिक कष्ट हुने सम्भावना छ ।
वृश्चिक : समय अनुकूल हुँदा कार्य सिद्धि, आत्मसन्तुष्टि, विविध वस्तु, सेवा वा आर्थिक लाभ होला ।
धनु : बिहान बाधा–व्यवधान भए पनि दिनभर समय शुभ भएकाले सुख–सन्तोष, कार्य सिद्धि होला ।
मकर : समय त्यति अनुकूल छैन । रोगको भय, धन हानि, राज्यबाट अपयश, असफलता हुन सक्छ ।
कुम्भ : बिहान धन लाभ, सफलता हुन सक्छ । त्यसपछि भने कार्य बाधा, अस्वस्थता, खर्च हुन सक्छ ।
मीन : तपाईंका लागि दिन शुभ छ । आर्थिक लाभ, पढाइमा सफलता, विजयको सम्भावना छ ।
