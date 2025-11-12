विद्युतीय शवदाह गृहको मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा : विशेष अदालतमा सुनुवाइ सुरु

काठमाडौँ ।
विद्युतीय शवदाह गृहका लागि मेसिन खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालतमा सुरु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही वर्षअघि दायर गरेको उक्त मुद्दामा आजदेखि औपचारिक सुनुवाइ प्रक्रिया आरम्भ गरिएको हो।
अख्तियारले सार्वजनिक रकम दुरुपयोग र ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्राविधिक अधिकृत, ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि र सम्बन्धित कर्मचारीहरूमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो। अनुसन्धानमा ठेक्का मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाइएको र प्रयोगमा ल्याइएका मेसिनहरू मापदण्डअनुसार नपुगेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
विशेष अदालतका न्यायाधीश त्रयसमक्ष आज भएको प्रारम्भिक बहसमा अख्तियारको तर्फबाट सरकारी वकिलले अभियुक्तहरूले सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको दाबी गर्दै कठोर सजायको माग गरेका छन्। अभियुक्तहरूको तर्फबाट भने वकिलहरूले ‘प्राविधिक त्रुटिलाई’ भ्रष्टाचारका रूपमा देखाउन खोजिएको भन्दै आफूहरू निर्दोष रहेको तर्क दिएका छन्।
उक्त मुद्दामा अर्को सुनुवाइ मिति तोकिएको छ। विशेष अदालतले सबै पक्षका बयान, प्रमाण र खरिदसम्बन्धी कागजात अध्ययन गरेर आगामी मितिमा निर्णय लिने जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार सो खरिदमा करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा ल्याइएका विद्युतीय शवदाह गृहहरूमा प्रयोग भएका मेसिनहरू केही वर्षमै बिग्रिएपछि विवाद सुरु भएको थियो।
स्रोतका अनुसार, मुद्दामा संलग्न कतिपय व्यक्तिहरू अहिले सेवाबाट अवकाश भइसकेका छन् भने केही अझै सरकारी सेवामा कार्यरत छन्। अदालतले उनीहरूलाई आवश्यक देखिएमा प्रत्यक्ष बयानका लागि तलबसहित उपस्थित हुन आदेश दिने तयारी गरेको छ।
