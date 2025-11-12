एमबीबीएस एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक

काठमाडौं ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहअन्तर्गतको एमबीबीएस शैक्षिक कार्यक्रमका लागि आयोजित एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले गत १५ कात्तिकमा सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षाको परिणाम मंगलवार सार्वजनिक गर्दै योग्यताक्रममा परेका ८ हजार ७ सय ७२ जना परीक्षार्थीहरूको नामसूची प्रकाशित गरेको हो ।
आयोगका अनुसार यस वर्षको परीक्षामा देशभरका हजारौँ विद्यार्थीले सहभागिता जनाएका थिए । प्रकाशित नतिजाअनुसार योग्यताक्रममा परेका उम्मेदवारहरू आगामी शैक्षिक सत्र २०८२÷८३ का लागि विभिन्न चिकित्सा शिक्षण संस्थानमा भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजामा परीक्षार्थीहरूको नाम, रोल नम्बर, प्राप्तांक र योग्यताक्रम उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले परीक्षा प्रक्रियाको पारदर्शिता र शुद्धता सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिएको जनाएको छ । तथापि, उत्तरपुस्तिका भराइमा त्रुटि र परीक्षाको मर्यादा उल्लंघनका कारण केही परीक्षार्थीहरूको उत्तरपुस्तिका रद्द गरिएको पनि आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार रोल नम्बर सही तरिकाले नभरिएका ९८ जना, सेट र रोल नम्बर दुवै गलत किसिमले भरिएका ११ जना, र केवल सेट सहीसँग नभरिएका ५९ जना परीक्षार्थीहरूको उत्तरपुस्तिका मूल्यांकनमा नलिइने निर्णय गरिएको छ ।
साथै, परीक्षाको मर्यादाविपरीत कार्य गरेको प्रमाणित दुई जना परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका पनि रद्द गरिएको आयोगले जनाएको छ ।आयोगका प्रवक्ताका अनुसार, आगामी दिनमा यस्ता त्रुटि दोहोरिन नदिन उत्तरपुस्तिका भराइसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन र अभ्यासका अवसर परीक्षार्थीहरूलाई प्रदान गरिनेछ । साथै, आयोगले नतिजा सार्वजनिकसँगै भर्ना प्रक्रिया, सिट बाँडफाँट र अन्य सम्बन्धित मापदण्डहरूबारे चाँडै नै थप सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
यस वर्षको एमबीबीएस एकीकृत प्रवेश परीक्षा देशभरका परीक्षा केन्द्रहरूमा एकैपटक सञ्चालन गरिएको थियो । आयोगले परीक्षा निष्पक्ष र व्यवस्थित ढंगले सम्पन्न भएको दाबी गर्दै सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद दिएको छ । आयोगले सफल उम्मेदवारहरूलाई आगामी चरणका प्रक्रियामा सावधानीपूर्वक सहभागी हुन आग्रह पनि गरेको छ ।
