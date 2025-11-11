एसोसिएटहरूलाई बलियो बनाउने प्रतियोगिता, क्रिकेट वर्ल्डकप लिग टू

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले सन् २०१८ देखि आईसीसीसँग आबद्ध रहेका एसोसिएट राष्ट्रहरूको क्रिकेट संरचनालाई बलियो बनाउन वर्ल्डकप लिग टू प्रतियोगिता शुरु गरेको हो । यसमा टेस्ट क्रिकेट खेल्ने राष्ट्र बाहेकका आईसीसीसँग असोसिएट समूहका ८ बलिया राष्ट्रहरू समावेश हुन्छन् ।
अहिले लिग टू मा नेपालसहित अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स, ओमान, स्कटल्यान्ड, क्यानडा, नामिबिया, र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अंकतालिकामा अमेरिका शीर्ष स्थानमा छ भने स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्डस् क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् ।
यसमा प्रत्येक राष्ट्रले तीन वर्षभित्र ३६ एकदिवसीय खेल खेल्ने प्रावधान रहेकोले यसले सहभागी राष्ट्रको क्रिकेट स्तर वृद्धि गर्न निकै मद्दत पुगेको पनि देखिएको छ । यसमा प्रत्येक राष्ट्रले नौ वटा वानडे फरम्याटमा सिरिज खेल्ने प्रावधान रहेको छ । प्रत्येक सिरिजमा ३ टोलीको सहभागिता हुन्छन् । जसअनुसार एक टोलीको भागमा चार खेल हुन्छ ।
यसरी नौ सिरिजमा एक टोलीले ३ वर्षमा ३६ खेल खेल्न पाउनेछ । आईसीसीले वर्षमा एउटा टोलीको भागमा तीन सिरिज ( होम र अवे गरी) छुट्टयाएको छ । अर्थात् एक देशले वर्षमा १२ वटा वानडे खेल खेल्छ । यो भनेको टेस्ट नखेल्ने राष्ट्रको लागि क्रिकेटको विकास गर्न पर्याप्त आधार पनि हो ।
गत २०१८–२०२३ को वल्र्डकप लिग टूमा सात टोली थिए । यसपालि नेदरल्यान्ड्स थपिएपछि टोलीको संख्या आठ पुगेको हो । तर एक टोली बढे पनि खेलसंख्या भने ३६ नै गरिएको छ । यसो गरिँदा एउटा टोलीको एउटा देशको भ्रमण काटिएको छ । जसअनुसार नेपालकै कुरा गर्ने हो भने नेपालले नामिबियामा गएर खेल्दैन भने क्यानडा नेपाल आएर खेल्दैन ।
वर्ल्डकपको यात्रा
सन् २०२६ को डिसेम्बरसम्म सबै खेल (कुल १ सय ४४ खेल) समाप्त भएपछि अंकतालिकामा शीर्ष चार हुने टोलीले आगामी २०२७ को वल्र्डकप क्वालिफायरमा प्रवेश पाउनेछ । साथै यी चारै टोलीको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मान्यता पनि जोगिनेछ ।
शीर्ष चारमा पर्न नसक्ने टोलीसँग भने एउटा विकल्प बाँकी रहने छ । यी चार टोलीहरू (पाँचौदेखि आठौं स्थानसम्म) ले ’वल्र्डकप क्वालिफायर प्लेअफ’ खेल्नुपर्ने हुन्छ । प्लेअफमा आठ टोली हुने छन् ।
’वर्ल्डकप च्यालेन्ज लीग’ का शीर्ष चार टोली र लिग २ बाट रेलिगेट भएका चार टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ । त्यसमा शीर्ष चारमा स्थान बनाउन सक्ने टोलीहरूले एकदिवसीय अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटको मान्यता प्राप्त गर्नेछ । साथै वल्र्डकप छनोटमा पनि स्थान बनाउने छन् ।
हाल नेपाल सातौं स्थानमा
जारी वल्र्डकप लिग टू मा हाल नेपाल सातौँ स्थानमा रहेको छ । नेपालले पाँचौं सिरिज खेलिसकेको छ । यानि नेपालले २० खेल खेलिसकेको छ । यसमा नेपालले १२ अंक जोडेको छ । हालै यू्रएईको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले कुनै पनि अंक जोड्न सकेन ।
नेपालको लागि अब ४ सिरिज गरी १६ खेल खेल्न बाँकी छ । यसमध्ये नेपालले दुई सिरिज आफ्नै त्रिवि मैदानमा खेल्नेछ । जसबाट नेपालले कमसेकम १२ अंक जोड्न सकिने आसा लिएको छ । अर्को दुई सिरिज भने नेदरल्यान्ड्स र ओमानमा खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसमा पनि ६ खेल जित्न सकेमा नेपालको शीर्ष चारमा अटाउने सम्भावना बन्न सक्नेछ ।
नेपालले खेल्ने आगामी सिरिजहरू
२०२५ नोभेम्बर : नेपाल, ओमान र यूएई (आयोजक नेपाल)
२०२६ अगस्ट : नेदरल्यान्ड्स, नेपाल र नामिबिया (आयोजक नेदरल्यान्ड्स)
अक्टोबर : ओमान, नेपाल–क्यानडा (आयोजक ओमान)
नोभेम्बर : नेपाल, स्कटल्यान्ड र अमेरिका ( आयोजक नेपाल)
