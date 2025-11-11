दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै काम नगर्न मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ।
मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री ससरोजकुमार यादवलाई सर्वोच्च अदालतते दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार रकीप्रसाद यादवसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले ‘…सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म २०८२–७–२३ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त मा. सरोजकुमार यादव र निजको सिफारिसमा सोही मितिमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदबाट मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नू, नगराउनू’ भनेको छ।
