देशलाई निकास दिने सामर्थ्य एमालेसँग मात्रै छ : नेता श्रेष्ठ

काठमाडौँ। 

नेकपा एमाले नेता कृष्णकुमार श्रेष्ठले देशलाई निकास दिने सामर्थ्य एमालेसँग मात्रै रहेको बताएका छन् । एमालेले काठमाडौंमा सोमबार आयोजना गरेको ‘घर फर्क राष्ट्रिय अभियान’ घोषण सभामार्फत पार्टीमा समाहित हुँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । आजको दिन आफ्नो लागि एकदमै भावनात्मक र ऐतिहासिक क्षण भएको उनको भनाइ छ। 

नेता श्रेष्ठले विभिन्न कारणले चार वर्ष अगाडि एमाले छोडेकाे भएता पनि पछिल्लो समय आफ्नो उक्त निर्णय ठिक नभएको निष्कर्षमा पुगेको भन्दै आत्मआलोचना गरे। उनले एमाले आदर्श, दृष्टि र राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाह भएको दाबी समेत गरेका छन्।

उनले भने,-‘आज यो क्षण हाम्रो राजनीतिक जीवनको अत्यन्तै भावनात्मक र ऐतिहासिक मोड हो । चार वर्ष अगाडि हामी विभिन्न कारणले एमालेबाट अलग भएर अर्को बाटो रोज्यौं । त्यो निर्णय त्यो बेलाको परिधिमा ठिक आगेपनि पछिल्लो समय त्यो निर्णय ठिक थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । एमाले छोडेपछि हामीले बुझ्यौं यो पार्टी एउटा संगठन मात्रै होइन । एमाले आदर्श, दृष्टि र राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाह हो । एमालेले देशलाई संविधान दिएको छ, संघीयत र लोकतान्त्रिक दिशा दिएको छ । आजको कठिन आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाबाट देशलाई निकास दिने सामर्थ्य पनि एमालेसँग मात्रै छ । अध्यक्ष कमरेडको दृढता, अटलता र देशप्रतिको समर्पण आजपनि लाखौं युवाका लागि प्रेरणा बनेको छ ।’

