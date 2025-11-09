दलमा आवद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको चेतावनी

काठमाडौँ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी राजनीतिक दलमा संलग्न भए कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले गम्भीर ध्यानकर्षण गराउँदै दलमा संलग्न भएको पाइएमा कारबाही गर्ने बताएका हुन् ।
‘कुनै पनि पेसागत ऐनहरूले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदाबाजी गर्नेबाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराउँदछु’ पुनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
