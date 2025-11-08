पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमको निधनपछि कांग्रेसका सबै तहका कार्यालय आइतबार बन्द

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसले पूर्वमन्त्री तथा पूर्वकेन्द्रीय सदस्य मोहम्मद आफ्ताब आलमको निधनप्रति श्रद्धाञ्जलि स्वरूप आइतबार देशभरका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला पार्टी कार्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले तीन दिनसम्म पार्टी कार्यालयमा झण्डा आधा झुकाउने र १३ दिनसम्म शोक पुस्तिका राख्ने निर्णय गरेको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

कांग्रेस रौतहटका पूर्वसभापति आलमको ६३ वर्षको उमेरमा शुक्रबार राति काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो।

