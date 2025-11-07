माधव नेपाललाई झाँक्रीले भनिन्- आफ्नै बेइज्जती हुने कारबाही त नगरेको भए पनि हुने कमरेड

काठमाडौँ।
नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधव कुमार नेपाललाई जवाफ फर्काएकी छन्। नेपालले माओवादी केन्द्रसहितका वाम दलसँग एकता गरेपछि असहमति जनाएपछि अध्यक्ष नेपालले उनलाई कारबाही गरेका थिए । शुक्रवार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै नेतृ झाँक्रीले जवाफ फर्काएकी हुन् ।
झाँक्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् प्रिय कमरेड माधव नेपालअभिवादन! आफ्नै बेइज्जती हुने कारबाही त नगरेको भए पनि हुने कमरेड? केही अर्थ छ र अब पनि कारबाहीको? लोकले के भन्ला भन्ने पनि लागेन र? तपाई सबै कालखण्ड गरेर १९ वर्ष पार्टी प्रमुख बाँकी समय पार्टी प्रमुखलाई चलाउने र नियन्त्रण गर्ने ज़िम्मेदारीमा बसेर काम गर्नु भयो।
यो अन्तिम घटनाले तपाईको ईतिहासलाई फेरी बल्झायो । विर्सेकाहरूले सबै घटना स्मृतिमा लिने भए। जिन्दगीमा के लानु छ कमरेड? समाज र देशको लागि जीवन/जवानी अर्पण गरेको ब्यक्तिले। लाने त यति त हो एउटा मिठो वा तितो स्मृति, चिया पशलमा पुग्दा बोल्ने दुई जना मान्छे। आफ्नै मलामी त कसले पो देख्छ र? हार्दिक धन्यवाद यो अन्तिम कर्मको लागि। बाँकी जीवनको सुखद होस, परिवारमा शान्ति र सुस्वास्थ्यको हार्दिक शुभकामना। तपाई जहाँ रहे पनि हाम्रो अभिभावको हो। मैले यसरी सधैँ सम्झने छु।
झाँक्रीले नेपालको पछिल्लो ‘अन्तिम कर्म’ (कारबाहीको निर्णय) का लागि “हार्दिक धन्यवाद” दिँदै व्यंग्यात्मक शैलीमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।
यद्यपि, पत्रको अन्त्यमा उनले माधव नेपाललाई अभिभावकको रूपमा स्वीकार गर्दै बाँकी जीवनको सुख, परिवारमा शान्ति र सुस्वास्थ्यको शुभकामना दिएकी छन्।
