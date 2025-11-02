पश्चिमी वायुको प्रभावः तीन प्रदेशमा आज वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ ।

नेपालमा हाल पश्चिमी वायु र अरब सागरमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उक्त प्रभावका कारण आज कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रहेको छ भने बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदलीको अवस्था छ।

दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रहने, मधेस लगायतका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने र बाँकी स्थानहरूमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आज राति पनि ती प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रही एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। बाँकी प्रदेशहरूमा भने मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com