कार्तिक १६ गते आइतबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : बिहान पैसा, वस्तु वा सेवा प्राप्त हुन सक्छ । त्यसपछि चोटपटक, अस्वस्थताको सम्भावना छ ।
वृष : दिन शुभकारक भएकाले कार्य सफलता, उपहारादि वस्तु प्राप्ति, धन लाभ हुन सक्छ ।
मिथुन : तपाईंका लागि दिन अनुकूल छ । राज्यबाट लाभ, यश वृद्धि, कार्य सिद्धि, सुख–सन्तोष होला ।
कर्कट : बिहान अस्वस्थता हुन सक्छ । त्यसपछि भने राज्यबाट लाभ, सम्मानको सम्भावना छ ।
सिंह : बिहान लाभ हुने देखिन्छ । त्यसपछि दिनभर कष्ट, कार्यमा बाधा, अस्वस्थता हुन सक्छ ।
कन्या : समय उत्तम छ । आर्थिक लाभ, विजय, जीवनसाथीसँगको आत्मीयता वृद्धि हुने देखिन्छ ।
तुला : समय शुभ भएकाले कार्य सिद्धि, धन प्राप्ति, सन्तोष, समस्या समाधान हुने सम्भावना छ ।
वृश्चिक : बिहान समस्या आइलाग्न सक्छ । त्यसपछि भने कार्य सिद्धि, खुशी, सन्तान–सुख होला ।
धनु : बिहान लाभ, प्रसन्न हुने देखिन्छ । त्यसपछि भने दौडधूप, विवाद, पेट गडबडको सम्भावना छ ।
मकर : दिन उत्तम फलदायक छ । धन लाभ, सन्तुष्टि, आर्थिक लाभ, पराक्रम, सम्मान हुन सक्छ ।
कुम्भ : समय शुभ भएकाले उत्तम भोजन, कार्य सफल, सुख–सन्तोष, धन लाभको सम्भावना छ ।
मीन : बिहान नोक्सानी, अस्वस्थता हुन सक्छ । त्यसपछि भने सफलता, उपहारादि वस्तु प्राप्ति होला ।
